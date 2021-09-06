"Талибан" сообщил о полном захвате Панджшера и прекращении войны в Афганистане (фото, видео)

Исламисты пообещали не проводить репрессии в Панджшере, который был местом сопротивления советским войскам в 80-ых годах, а позже — талибам.

Горный район Панджшер в Афганистане, где были сконцентрированы основные силы возрожденного "Северного альянса", перешел под контроль движения "Талибан". Об этом сообщил официальный представитель группировки Забиулла Муджахид в своем Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В заявлении группировки сказано, что "Талибан" полностью захватил Панджшер, который был "оплотом врага".

"С помощью Всемогущего Бога и при широкой поддержке нашего народа наши последние усилия по обеспечению полной безопасности страны привели к тому, что провинция Панджшер была полностью завоевана и перешла под контроль Исламского Эмирата", — сообщил Забиулла Муджахид и добавил, что во время боев несколько повстанцев были убиты, а часть бойцов "Северного альянса" спаслась бегством.

[ + – ] Талибан взял под контроль провинцию Панджшер

В качестве подтверждения своих слов террористическое движение "Талибан" публикует фотографии из захваченного района Панджшер. В частности, талибы сфотографировались возле ворот резиденции губернатора провинции.

[ + – ] Талибы возле резиденции губернатора Панджшера

Фронт национального сопротивления после заявления "Талибана" заявил, что находится на "стратегических позициях", а борьба против талибов продолжится.

Один из лидеров Панджшерского сопротивления Ахмад Масуд в своем Twitter сообщил, что он находится в безопасности, и призвал не волноваться единомышленников.

[ + – ] Заявление Ахмада Масуда после падения Панджшера

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который присоединился к Фронту сопротивления после бегства из страны президента Ашрафа Гани, никак не прокомментировал заявление "Талибана" о взятии под контроль района Панджшер. По данным СМИ, Амрулла Салех после падения горного региона бежал в соседний Таджикистан.

В соцсетях также публикуют видеоролики из захваченной провинции Панджшер. На одном из видео можно увидеть, как боевики движения "Талибан" поднимают флаг своей группировки и осматривают вертолеты UH-60A, которые были в распоряжении бойцов возрожденного "Северного альянса".

[ + – ] Талибы осматривают захваченные вертолеты UH-60A

[ + – ] Талибы поднимают свой флаг в провинции Панджшер

Движение "Талибан" в своем заявлении пообещало не проводить репрессии среди жителей района Панджшер, который в 80-ых годах противостоял советским войскам, а через время — талибам.

"Мы полностью заверяем достойных жителей Панджшера в том, что они не будут подвергаться дискриминации, они все наши братья, и мы будем служить стране и общей цели. Благодаря этим недавним победам и усилиям наша страна полностью вышла из водоворота войны, и наш народ будет жить мирной и счастливой жизнью в атмосфере свободы, независимости и процветания", — заявил представитель "Талибана" Забиулла Муджахид о прекращении войны в Афганистане.

Отметим, что несколько дней назад ситуация в Панджшере была кардинально другой. Бойцы сопротивления сообщали, что в боях за провинцию им удалось разгромить группировку "Талибана", в ходе которых погибли сотни талибов.

Разгром исламистов в Панджшере произошел после того, как "Талибан" сообщил о "захвате" горного региона 3 сентября. "Северный альянс" опроверг заявление о падении Панджшера, обвинив талибов в пропаганде и лжи.

Также Фокус рассказывал, что боевики "Талибана", празднуя захват Панджшера, убили 17 человек в результате хаотической стрельбы.