"Талібан" повідомив про повне захоплення Панджшеру і припинення війни в Афганістані (фото, відео)

Ісламісти пообіцяли не проводити репресії в Панджшері, який був місцем опору радянським військам у 80-х роках, а пізніше — талібам.

Гірський район Панджшер в Афганістані, де були сконцентровані основні сили відродженого "Північного альянсу", перейшов під контроль руху "Талібан". Про це повідомив офіційний представник угруповання Забіхулла Муджахід у своєму Twitter.

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У заяві угрупування сказано, що "Талібан" повністю захопив Панджшер, який був "оплотом ворога".

"За допомогою Всемогутнього Бога і при широкій підтримці нашого народу наші останні зусилля щодо організації повної безпеки країни призвели до того, що провінція Панджшер була повністю завойована і перейшла під контроль Ісламського Емірату", — повідомив Забіхулла Муджахід і додав, що під час боїв кілька повстанців були вбиті, а частина бійців "Північного альянсу" врятувалася втечею.

[ + – ] Талібан взяв під контроль провінцію Панджшер

Як підтвердження своїх слів терористичний рух "Талібан" публікує фотографії із захопленого району Панджшер. Зокрема, таліби сфотографувалися біля воріт резиденції губернатора провінції.

[ + – ] Таліби біля резиденції губернатора Панджшеру

Фронт національного опору після заяви "Талібану" заявив, що він на "стратегічних позиціях", а боротьба проти талібів продовжиться.

Один з лідерів Панджшерського опору Ахмад Масуд у своєму Twitter повідомив, що він у безпеці, і закликав не хвилюватися однодумців.

[ + – ] Заява Ахмада Масуда після падіння Панджшеру

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, який приєднався до Фронту опору після втечі з країни президента Ашрафа Гані, ніяк не прокоментував заяву "Талібану" про взяття під контроль району Панджшер. За даними ЗМІ, Амрулла Салех після падіння гірського регіону біг до сусіднього Таджикистану.

У соцмережах також публікують відеоролики із захопленої провінції Панджшер. На одному з відео можна побачити, як бойовики руху "Талібан" піднімають прапор свого угруповання й оглядають вертольоти UH-60A, які були в розпорядженні бійців відродженого "Північного альянсу".

[ + – ] Таліби оглядають захоплені вертольоти UH-60A

[ + – ] Таліби піднімають свій прапор у провінції Панджшер

Рух "Талібан" у своїй заяві пообіцяв не проводити репресії серед жителів району Панджшер, який у 80-х роках протистояв радянським військам, а через час — талібам.

"Ми повністю запевняємо гідних жителів Панджшеру в тому, що вони не будуть піддаватися дискримінації, вони всі наші брати, і ми будемо служити країні і спільній меті. Завдяки цим нещодавнім перемогам і зусиллям наша країна повністю вийшла з виру війни, і наш народ буде жити мирним і щасливим життям в атмосфері свободи, незалежності і процвітання", — заявив представник "Талібану" Забіхулла Муджахід про припинення війни в Афганістані.

Зазначимо, що кілька днів тому ситуація в Панджшері була кардинально іншою. Бійці опору повідомляли, що в боях за провінцію їм вдалося розгромити угрупування "Талібан", у ході яких загинули сотні талібів.

Розгром ісламістів у Панджшері стався після того, як "Талібан" повідомив про "захоплення" гірського регіону 3 вересня. "Північний альянс" спростував заяву про падіння Панджшеру, звинувативши талібів у пропаганді і брехні.

Також Фокус розповідав, що бойовики "Талібану", святкуючи захоплення Панджшеру, убили 17 осіб у результаті хаотичної стрілянини.