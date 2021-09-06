"Талібан" повідомив про повне захоплення Панджшеру і припинення війни в Афганістані (фото, відео)
Ісламісти пообіцяли не проводити репресії в Панджшері, який був місцем опору радянським військам у 80-х роках, а пізніше — талібам.
Гірський район Панджшер в Афганістані, де були сконцентровані основні сили відродженого "Північного альянсу", перейшов під контроль руху "Талібан". Про це повідомив офіційний представник угруповання Забіхулла Муджахід у своєму Twitter.
У заяві угрупування сказано, що "Талібан" повністю захопив Панджшер, який був "оплотом ворога".
"За допомогою Всемогутнього Бога і при широкій підтримці нашого народу наші останні зусилля щодо організації повної безпеки країни призвели до того, що провінція Панджшер була повністю завойована і перейшла під контроль Ісламського Емірату", — повідомив Забіхулла Муджахід і додав, що під час боїв кілька повстанців були вбиті, а частина бійців "Північного альянсу" врятувалася втечею.
Як підтвердження своїх слів терористичний рух "Талібан" публікує фотографії із захопленого району Панджшер. Зокрема, таліби сфотографувалися біля воріт резиденції губернатора провінції.
Фронт національного опору після заяви "Талібану" заявив, що він на "стратегічних позиціях", а боротьба проти талібів продовжиться.
Один з лідерів Панджшерського опору Ахмад Масуд у своєму Twitter повідомив, що він у безпеці, і закликав не хвилюватися однодумців.
Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, який приєднався до Фронту опору після втечі з країни президента Ашрафа Гані, ніяк не прокоментував заяву "Талібану" про взяття під контроль району Панджшер. За даними ЗМІ, Амрулла Салех після падіння гірського регіону біг до сусіднього Таджикистану.
У соцмережах також публікують відеоролики із захопленої провінції Панджшер. На одному з відео можна побачити, як бойовики руху "Талібан" піднімають прапор свого угруповання й оглядають вертольоти UH-60A, які були в розпорядженні бійців відродженого "Північного альянсу".
Рух "Талібан" у своїй заяві пообіцяв не проводити репресії серед жителів району Панджшер, який у 80-х роках протистояв радянським військам, а через час — талібам.
"Ми повністю запевняємо гідних жителів Панджшеру в тому, що вони не будуть піддаватися дискримінації, вони всі наші брати, і ми будемо служити країні і спільній меті. Завдяки цим нещодавнім перемогам і зусиллям наша країна повністю вийшла з виру війни, і наш народ буде жити мирним і щасливим життям в атмосфері свободи, незалежності і процвітання", — заявив представник "Талібану" Забіхулла Муджахід про припинення війни в Афганістані.
Зазначимо, що кілька днів тому ситуація в Панджшері була кардинально іншою. Бійці опору повідомляли, що в боях за провінцію їм вдалося розгромити угрупування "Талібан", у ході яких загинули сотні талібів.
Розгром ісламістів у Панджшері стався після того, як "Талібан" повідомив про "захоплення" гірського регіону 3 вересня. "Північний альянс" спростував заяву про падіння Панджшеру, звинувативши талібів у пропаганді і брехні.
Також Фокус розповідав, що бойовики "Талібану", святкуючи захоплення Панджшеру, убили 17 осіб у результаті хаотичної стрілянини.