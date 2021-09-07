В Афгані використовували кадри з гри, щоб довести участь Пакистану в боях за Панджшер (відео)

Кадри з шутера Arma III були видані за реальні в ході боїв бійців Ахмада Массуда проти Талібану.

Після заяви Талібану про захоплення Панджшерскої долини в Афганістані телеканал Republic TV показав ексклюзивні кадри атаки пакистанських ВПС в долині. Однак пізніше виявилося, що відео було насправді кадрами з гри. Про це повідомляє Alt News.

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Після телеканалу Republic TV в ефірі телеканалів Times Now Naybharat, TV9 і Zee Hindustan також вийшли репортажі з кадрами з гри. Як виявилося пізніше кадри з "пакистанськими ВПС" виявилися з гри тактичного шутера Arma III. Пізніше сюжет зняли з ефіру, а телеканал випустив відео спростування своїх же кадрів.

[ + – ] Сюжет телеканалу з кадрами з Арми

[ + – ] Кадр з репортажу Фото: скриншот [ + – ] Кадр з Arma III Фото: скриншот

Фаран Джеффрі, який опублікував оригінальний ролик, пізніше написав, що це був жарт. Вона була націлена проти прихильників Ахмада Массуда.

"Це відео з відеоігри, і зараз воно використовується учасниками опору як доказ того, що пакистанські дрони атакують Панджшер. Я подумав, що мені потрібно трохи повеселитися. Подивимося, скільки тут ідіотів з незворушним виглядом поділилися цим відео", — написав Джеффрі.

Оригінальний відеоролик узятий з гри.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Відзначимо, що бійці відновленого Північного альянсу заявляли, що проти них операцію робили й пакистанці. Вони публікували фотографії документів одного пакистанського військового.

[ + – ] Пакистанські документи одного із загиблих. Фото: Twitter / Northern Alliance

Нагадаємо, 6 вересня Талібан повідомив про повне захоплення Панджшеру і припинення війни в Афганістані. Незважаючи на це, в Північному альянсі заявили про продовження боротьби, а Ахмад Масуд закликав всіх повстати на всій території країни.