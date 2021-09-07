Палками, стрельбой и задержаниями: Талибан жестоко разгоняет протесты женщин (видео)

Часть женщин талибы заперли на подземной парковке, чтобы они не смогли присоединиться к протестам. Протестующие выступают в защиту своих прав.

На улицы Кабула вышли сотни женщин, которые борются за свои права. Для разгона протестов талибы используют дубинки, стрельбу в воздух. Об этом сообщает Daily Beast.

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По информации издания, талибы ненадолго задержали репортера телеканала ToloNews. После этого глава телеканала опубликовал видео, на котором видны десятки женщин, запертых в подземной парковке банка Azizi.

"Талибы заперли десятки женщин в подвале Azizi Bank, чтобы они не присоединились к протестующим на улицах Кабула", — утверждается в подписи к видео.

Также талибы используют дубинки и стреляют из оружия в воздух для разгона протестов в столице Афганистана. Как пишет New York Times, женщины выступают за сохранения права получения образования, работы, а также возможность выходить из дома без сопровождения мужчин. Этого всего удалось достичь за последние 20 лет в Афганистане.

Фото: The New York Times

"Мы пригласили людей, использующих социальные сети. И их пришло было больше, чем мы ожидали. Мы ожидаем новых митингов сегодня вечером, потому что люди не хотят террора и разрушения. С тех пор как они пришли к власти, у Талибана не было никаких достижений, кроме убийств людей и распространения террора. Так что это был полностью самомотивированный протест, мы просто координировали его действия и приглашали на него людей", — утверждает одна из организаторов протеста.

Фото: The New York Times

Напомним, в СМИ сообщалось, что талибы убили женщину-полицейского на 8 месяце беременности. Ранее в Герате женщины протестовали в защиту своих прав. Тогда талибы не прибегали к силовому разгону протестующих.