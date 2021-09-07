Палицями, стріляниною і затриманнями: Талібан жорстоко розганяє протести жінок (відео)

Частину жінок таліби замкнули на підземній парковці, щоб вони не змогли приєднатися до протестів. Протестувальниці виступають на захист своїх прав.

На вулиці Кабула вийшли сотні жінок, які борються за свої права. Для розгону протестів таліби використовують кийки, стрілянину в повітря. Про це повідомляє Daily Beast.

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За інформацією видання, таліби ненадовго затримали репортера телеканалу ToloNews. Після цього глава телеканалу опублікував відео, на якому видно десятки жінок, замкнених у підземній парковці банку Azizi.

"Таліби замкнули десятки жінок у підвалі Azizi Bank, щоб вони не приєдналися до протестувальників на вулицях Кабула", — стверджується в підписі до відео.

Також таліби використовують кийки і стріляють зі зброї в повітря для розгону протестів у столиці Афганістану. Як пише New York Times, жінки виступають за збереження права отримання освіти, роботи, а також можливість виходити з дому без супроводу чоловіків. Цього всього вдалося досягти за останні 20 років в Афганістані.

Фото: The New York Times

"Ми запросили людей, які використовують соціальні мережі. І їх прийшло було більше, ніж ми очікували. Ми очікуємо нових мітингів сьогодні ввечері, тому що люди не хочуть терору та руйнування. З тих пір, як вони прийшли до влади, у Талібану не було ніяких досягнень, крім вбивств людей і поширення терору. Так що це був повністю самовмотивований протест, ми просто координували його дії і запрошували на нього людей", — стверджує одна з організаторів протесту.

Фото: The New York Times

Нагадаємо, в ЗМІ повідомлялося, що таліби вбили жінку-поліцейську на 8 місяці вагітності. Раніше в Гераті жінки протестували на захист своїх прав. Тоді таліби вдавалися до силового розгону протестувальниць.