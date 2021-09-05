Застрелили на очах у сім'ї. Таліби вбили жінку-поліцейського на 8 місяці вагітності, — ЗМІ

Свідки повідомляють, що бойовики Талібану в Афганістані застрелили жінку-поліцейського в провінції Гор.

За даними афганських ЗМІ, жінку-поліцейського на ім'яі Бену Негар вбили в своєму будинку на очах у родичів в місті Фірозко, столиці афганської провінції Гор. Талібан відкидає звинувачення, повідомляє BBC.

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Вбивство сталося на тлі збільшення репресій по відношенню до жінок в Афганістані. Представники Талібану повідомили, що не мають відношення до вбивства афганки і зараз ведуть розслідування події.

"Ми знаємо про цей інцидент, але таліби не вбивали її, наше розслідування триває", — заявив прес-секретар Талібану Забіулла Муджахід.

За словами представника Талібану, в країні оголосили амністію для тих, хто працював на попередню адміністрацію, і пояснив вбивство Негар "особистою неприязню або чимось ще".

Про подробиці інциденту поки відомо мало, тому що багато жителів міста побоюються покарання, якщо вони будуть говорити. За словами джерел BBC таліби в суботу побили і застрелили Негар на очах у її чоловіка і дітей.

Родичі жертви надали фотографії, на яких видно бризки крові на стіні і тіло з сильно спотвореним обличчям. За їх словами, убита жінка була на 8 місяці вагітності і працювала в місцевій в'язниці. Також родичі повідомили, що в суботу до них приїхали троє озброєних людей, які говорили по-арабськи, обшукали будинок, а потім зв'язали всіх членів сім'ї.

З моменту приходу до влади 13 серпня Талібану з деяких частин Афганістану все ще надходять повідомлення про випадки жорстокості та репресій, незважаючи на те, що таліби повідомляють про політику терпимості.

Правозахисники отримують повідомлення про вбивства з помсти, затриманнях і переслідуванні представників релігійних меншин. Талібан ж офіційно заявив, що не буде проводити репресії проти працювали на колишній уряд.

Жіноча освіта було заборонено в Афганістані під час правління талібів в 1990-х роках, а тепер вони змінили правила навчання жінок в університетах.

Жінкам буде дозволено відвідувати заняття, але тепер будуть поділу за статтю, і студентки повинні носити абайю, традиційний довгий халат, і нікаб, головний убір закриває обличчя з вузьким прорізом для очей.

[ + – ] Жіноча демонстрація в Кабулі Фото: trump-elections

В суботу представники Талібану розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі, де протестуючі вимагали залишити їх права, які вони отримали за останні 20 років.

Також в Афганістані тривають бойові дії в провінції Панджшер на північ від Кабула. Це єдина частина Афганістану, яка чинить опір талібам.