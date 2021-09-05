Застрелили на глазах у семьи. Талибы убили женщину-полицейского на 8 месяце беременности, – СМИ

Свидетели сообщают, что боевики Талибана в Афганистане застрелили женщину-полицейского в провинции Гор.

По данным афганских СМИ, женщину-полицейского по имени Бану Негар убили в своем доме на глазах у родственников в городе Фирозко, столице афганской провинции Гор. Талибан отвергает обвинения, сообщает BBC.

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Убийство произошло на фоне увеличения репрессий в отношении женщин в Афганистане. Представители Талибана сообщили, что не имеют отношения к убийству афганки и сейчас ведут расследование происшествия.

"Мы знаем об этом инциденте, но талибы не убивали ее, наше расследование продолжается", — заявил пресс-секретарь Талибана Забиулла Муджахид.

По словам представителя Талибана, в стране объявили амнистию для тех, кто работал на предыдущую администрацию, и объяснил убийство Негар "личной неприязнью или чем-то еще".

О подробностях инцидента пока известно мало, так как многие жители города опасаются наказания, если они будут говорить. По словам источников BBC талибы в субботу избили и застрелили Негар на глазах у ее мужа и детей.

Родственники жертвы предоставили фотографии, на которых видны брызги крови на стене и тело с сильно обезображенным лицом. По их словам, убитая женщина была на 8 месяце беременности и работала в местной тюрьме. Также родственники сообщили, что в субботу к ним приехали трое вооруженных людей, которые говорили по-арабски, обыскали дом, а потом связали всех членов семьи.

С момента прихода к власти 13 августа Талибана из некоторых частей Афганистана все еще поступают сообщения о случаях жестокости и репрессий, несмотря на то, что талибы сообщают о политике терпимости.

Правозащитники получают сообщения об убийствах из мести, задержаниях и преследовании представителей религиозных меньшинств. Талибан же официально заявил, что не будет проводить репрессии против работавших на бывшее правительство.

Женское образование было запрещено в Афганистане во время правления талибов в 1990-х годах, а теперь они изменили правила обучения женщин в университетах.

Женщинам будет разрешено посещать занятия, но теперь будут разделения по полу, и студентки должны носить абайю, традиционный длинный халат, и никаб, головной убор закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз.

[ + – ] Женская демонстрация в Кабуле Фото: BBC

В субботу представители Талибана разогнали женскую демонстрацию в Кабуле, где протестующие требовали оставить их права, которые они получили за последние 20 лет.

Также в Афганистане продолжаются боевые действия в провинции Панджшер к северу от Кабула. Это единственная часть Афганистана, которая сопротивляется талибам.