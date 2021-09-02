"Освіта, безпека і робота": в Афганістані жінки протестують за свої права (фото)

Протестувальниці заявляють, що вони знову бачать як таліби б'ють жінок, але незважаючи на це вони не будуть мовчати і боротимуться далі.

У Гераті кілька десятків жінок вийшли на протест для збереження своїх прав. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Протестувальниці вимагають у керівництва Талібану збереження своїх прав.

"Освіта, безпека і робота — це наші фундаментальні права", — скандували жінки в одному з відео.

Вони виступають для того, що весь світ почув про їхню вимогу зберегти права. Організаторка мітингу Фрібе Кабразані заявила, що в жінок повинно бути право долучитися до формування нового уряду, зокрема Кабінету і ради старійшин. Афганські жінки пройшли через багато жертв за останні 20 років, щоб досягти тих прав, які є зараз.

Фото: Tolonews

Кабразані також зазначила, що деякі жінки не змогли взяти участь в акції через родичів, які заборонили їм йти на мітинг, побоюючись за їхню безпеку.

Фото: Tolonews

"Ми бачили, як вони знову б'ють жінок", — розповіла одна з учасниць протесту.

Вона додала, що незважаючи на це її прихильники будуть і далі вимагати виконання своїх прав, вони не збираються сидіти тихо.

Нагадаємо, 17 серпня кілька жінок вийшли на захист своїх прав.

У ЗМІ з'являлася інформація, що таліби почали вбивати жінок. У провінції Тахар за те, що жінка була без паранджі, а в провінції Фарьяб ще в липні бойовики вбили багатодітну матір за відмову готувати їжу.

Таліби неодноразово заявляли, що жінки збережуть право працювати, отримувати освіту, але все це буде за законами шаріату.