"Образование, безопасность и работа": в Афганистане женщины протестуют за свои права (фото)

Протестующие заявляют, что они снова видят как талибы бьют женщин, но несмотря на это они не будут молчать и будут дальше бороться.

В Герате несколько десятков женщин вышли на протест для сохранения своих прав. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Протестующие требуют у руководства Талибана сохранения своих прав.

"Образование, безопасность и работа — это наши фундаментальные права", — скандировали женщины в одном из видео.

Они выступают для того, что весь мир услышал об их требовании сохранить права. Организатор митинга Фриба Кабразани заявила, что у женщин должно быть право приобщиться в формировании нового правительства, в том числе Кабинета и совета старейшин. Афганские женщины прошли через много жертв за последние 20 лет, чтобы достигнуть тех прав, которые есть сейчас.

Фото: Tolonews

Кабразани также отметила, что некоторые женщины не смогли принять участие в акции из-за запрета родственников, которые запретили им идти на митинг, опасаясь за их безопасность.

Фото: Tolonews

"Мы видели, как они снова бьют женщин", — рассказала одна из участниц протеста.

Она добавила, что несмотря на это ее сторонники будут и дальше требовать выполнения своих прав, они не собираются сидеть тихо.

Напомним, 17 августа несколько женщин вышли в защиту своих прав.

В СМИ появлялась информация, что талибы начали убивать женщин. В провинции Тахар за то, что женщина была без паранджи, а в провинции Фарьяб еще в июле боевики убили многодетную мать за отказ готовить еду.

Талибы неоднократно заявляли, что женщины сохранят право работать, получать образование, но все это будет по законам шариата.