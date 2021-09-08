Немає необхідності: Талібан заборонить жінкам займатися спортом

Насамперед рішення торкнеться збірної з крикету. Представник бойовиків стверджує, що іслам забороняє грати жінкам в ігри, де можуть бути оголені їхні тіла.

Таліби планують заборонити афганським жінкам займатися спортом, в якому жіноче тіло може бути оголеним. Про це заявив заступник голови комісії талібів із культури Ахмадулла Васік в інтерв'ю для австралійського SBS News.

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За словами Васіка, жінка за необхідності зможе виходити на вулицю одна, наприклад, за покупками в магазин. Але спорт таліби не вважають за необхідність.

Збірна Австралії та Афганістану повинні будуть зустрітися на іграх із крикету в листопаді, тому журналісти окремо запитали за підготовку спортсменок.

"Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що немає необхідності, щоб жінки грали в крикет... Це епоха засобів масової інформації. Будуть фотографії та відео, а потім люди будуть на них дивитися. Іслам та Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися спортом, в якому вони можуть бути без одягу", — заявив Ахмадулла Васік.

При цьому він додав, що навіть якщо будуть проблеми або виклики з гравцями в крикет, то вони не підуть на поступки, оскільки боролися за іслам.

Однак чоловічу збірну таліби не планують обмежувати від ігор, і вони вирушать в Австралію наприкінці 2021 року. Згідно з правилами Міжнародної ради з крикету, присутні повинні обидві збірні — жіноча і чоловіча. Якщо це правило не буде дотримане талібами, то їхніх спортсменів не пустять до змагань.

Нагадаємо, Талібан жорстко розганяє протести жінок у Кабулі. Бойовики б'ють їх і стріляють з автоматів у повітря.

Раніше в Афганістані використовували кадри з гри, щоб довести участь Пакистану в боях за Панджшер.