Талибы убили певца, который в своих песнях поддерживал их противников (видео)

Ранее в Афганистане запретили исполнение музыки. При этом в Сети есть ролики, на которых сами талибы танцуют под музыку.

Афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби талибы убили в субботу, 28 августа. Это произошло в деревне Кишаан в районе Андараб провинции Баглан, написал в Twitter журналист Билал Сарвари.

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По данным телеканала Times Now, музыканта вывели из дома и расстреляли. Сын певца подтвердил эту информацию.

Гибель музыканта подтвердил и бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. "Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел, "наша прекрасная долина… земля наших предков…" никогда не подчинится жестокости талибов", – написал в Twitter бывший министр.

"Музыка запрещена в исламе", – заявил на днях официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид. Но он добавил, что "мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление".

При этом в Сети есть ролики, на которых сами талибы танцуют под музыку.

Аналогичную позицию в отношении музыки талибы занимали и когда правили страной с 1996 по 2001 год.

Ранее в июле талибы убили офицера афганской полиции, известного размещением юмористических видеороликов в интернете.

Фазал Мохаммад, которого в народе называли "Хаша Цван", находился в южной провинции Кандагар, но был увезен талибами, по словам служившего с ним офицера.

В Сети появилось видео, на котором Мохаммед со связанными за спиной руками сидит между двумя мужчинами в машине, и его неоднократно бьют. В другом видео показан якобы его труп.

"Он не был комиком, он сражался против нас. Он пытался бежать, когда мы его задержали, что побудило наших воинов убить его", – подтвердил Муджахид.

Ранее Фокус писал, что представитель талибов Забихулла Муджахид в своем первом интервью западным СМИ сказал о новых запретах и ограничениях для афганского населения. В частности речь идет о правах женщин и о запрете прослушивания музыки. Он заявил, что музыка в стране будет запрещена. Однако талибы не собираются действовать старыми методами давления, а будут убеждать людей. "Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом", — отметил Муджахид.

Муджахид также сообщал, что в целях безопасности женщинам временно запрещено покидать свои жилища, так как их молодые бойцы "могут плохо обращаться с женщинами".