Запретят музыку. Талибан вводит новые ограничения для гражданского населения Афганистана

Несмотря на обещание талибов быть более либеральными чем 20 лет назад, новая власть запретит путешествовать без мужчин и запретят афганцам слушать музыку.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в своем первом интервью западным СМИ заявил о введении новых запретах и ограничениях для афганского населения. В частности речь идет о правах женщин и о запрете прослушивания музыки. В интервью газете New York Times Муджахид заявил, что согласно законам Шариата музыка в стране будет запрещена. Впрочем, талибы не собираются действовать старыми методами давления, а убеждать людей. "Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом" — отметил он

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Такой подход будет применен и в отношении женщин. По словам Муджахида, женщинам со временем будет разрешено вернуться на работу, ходить в школы и посещать больницы, но при условии, что женщины буду носить головной убор. Если же женщина покидает дом на три дня или больше, то такие поездки будут разрешены только в сопровождении мужчин-опекунов, махрамов. Опасения, что талибы снова заставят афганских женщин оставаться дома и ходить только в парандже, безосновательны.

Следует отметить, что при старом правлении талибов, женщины находились под более жесткими запретами, — им нельзя было выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника, носить яркую одежду и краситься, ездить одном в такси и в автобусе вместе с мужчинами, получать образование, работать где-то, кроме медицины, заниматься спортом и так далее. За нарушения правил морали им грозила публичная порка.

Ранее Забихулла Муджахид сообщил, что в целях безопасности женщинам временно запрещено покидать свои жилища, так как их молодые бойцы " могут плохо обращаться с женщинами"

По данным главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен , из почти 4 млн афганских беженцев — 80% составляют женщины