Заборонять музику. Талібан вводить нові обмеження для цивільного населення Афганістану

Незважаючи на обіцянку талібів бути ліберальнiшими, ніж 20 років тому, нова влада заборонить подорожувати без чоловіків і заборонять афганцям слухати музику.

Представник талібів Забіхулла Муджахід у своєму першому інтерв'ю західним ЗМІ заявив про введення нових заборон і обмежень для афганського населення. Зокрема йдеться про права жінок і про заборону прослуховування музики. В інтерв'ю газеті New York Times Муджахід заявив, що згідно із законами Шаріату, музика в країні буде заборонена. Втім, таліби не збираються діяти старими методами тиску, а переконувати людей. "Ми хочемо побудувати майбутнє і забути про те, що відбувалося в минулому", — зазначив він

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Такий підхід буде застосований і щодо жінок. За словами Муджахіда, жінкам з часом буде дозволено повернутися на роботу, ходити в школи і відвідувати лікарні, але за умови, що жінки буду носити головний убір. Якщо ж жінка залишає будинок на три дні або більше, то такі поїздки будуть дозволені тільки в супроводі чоловіків-опікунів, махрамів. Побоювання, що таліби знову змусять афганських жінок залишатися вдома і ходити тільки в паранджі, безпідставні.

Слід зазначити, що за старого правління талібів, жінки перебували під жорсткішими заборонами — їм не можна було виходити на вулицю без супроводу чоловіка або родича, носити яскравий одяг і фарбуватися, їздити одним у таксі й автобусі разом з чоловіками, здобувати освіту, працювати десь, крім медицини, займатися спортом і так далі. За порушення правил моралі їм загрожувало публічне покарання.

Раніше Забіхула Муджахід повідомив, що з метою безпеки жінкам тимчасово заборонено залишати свої оселі, оскільки їхні молоді бійці "можуть погано поводитися з жінками"

За даними глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, з майже 4 млн афганських біженців 80% складають жінки