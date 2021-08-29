Таліби вбили співака, який в своїх піснях підтримував їхніх супротивників (відео)

Раніше в Афганістані заборонили виконання музики. При цьому в Мережі є ролики, на яких самі таліби танцюють під музику.

Афганського виконавця пісень і народної музики Фавада Андарабі таліби вбили в суботу, 28 серпня. Це сталося в селі Кішаан в районі Андараб провінції Баглан, написав в Twitter журналіст Білал Сарварі.

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За даними телеканалу Times Now, музиканта вивели з дому і розстріляли. Син співака підтвердив цю інформацію.

Загибель музиканта підтвердив і колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андараб. "Жорстокість "Талібану" триває в Андарабі. Сьогодні вони жорстоко вбили виконавця фольклорної музики Фавада Андарабі, який просто приносив радість в долину і її жителям. Як він співав, "наша прекрасна долина ... земля наших предків ..." ніколи не підкориться жорстокості талібів", — написав у Twitter колишній міністр.

"Музика заборонена в ісламі", — заявив днями офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід. Але він додав, що "ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей, замість того, щоб надавати тиску".

При цьому в Мережі є ролики, на яких самі таліби танцюють під музику.

Аналогічну позицію щодо музики таліби займали і коли правили країною з 1996 по 2001 рік.

Раніше в липні таліби вбили офіцера афганської поліції, більш відомого розміщенням гумористичних відеороликів в інтернеті.

Фазал Мохаммад, якого в народі називали "Хашан Цван", знаходився в південній провінції Кандагар, але був вивезений талібами.

У Мережі з'явилося відео, на якому Мохаммед зі зв'язаними за спиною руками сидить між двома чоловіками в машині, і його неодноразово б'ють. В іншому відео показаний нібито його труп.

"Він не був коміком, він боровся проти нас. Він намагався втекти, коли ми його затримали, що спонукало наших воїнів вбити його", — підтвердив Муджахід.

Раніше Фокус писав, що представник талібів Забіхулла Муджахід в своєму першому інтерв'ю західним ЗМІ сказав про нові заборони і обмеження для афганського населення. Зокрема мова йде про права жінок і про заборону прослуховування музики. Він заявив, що музика в країні буде заборонена. Однак таліби не збираються діяти старими методами тиску, а будуть переконувати людей. "Ми хочемо побудувати майбутнє і забути про те, що відбувалося в минулому", — зазначив Муджахід.

Муджахід також повідомляв, що в цілях безпеки жінкам тимчасово заборонено залишати свої оселі, так як їхні молоді бійці "можуть погано поводитися з жінками".