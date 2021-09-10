Должны рожать детей: Талибан объяснил почему не будет женщин в правительстве

По словам представителя движения, женщины не смогут работать в министерстве. Более того работа женщины в правительстве — это "проституция на рабочем месте".

Представитель Талибана Сайед Зекрулла Хашими заявил, что для женщин работа в правительстве — это непосильный труд. Об этом передает телеканал Tolo News.

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По словам боевика, задача женщин заключается не в работе в министерствах, а в рождении и обучении детей.

"Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", — заявил Хашими.

Он добавил, что идея предоставить женщине работу в министерстве сравнима с проституцией на рабочем месте.

"За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой не что иное, как проституцию на рабочем месте?" — рассуждает представитель Талибана.

Отметим, что в Кабуле прошел ряд митингов женщин, которые требовали своего представительства в новом правительстве Афганистана. В него вошли только мужчины несмотря на обещания, что они в управлении станут более мягкими.

Напомним, талибы с приходом к власти запретили музыку в стране и спорт для женщин из-за нарушений норм Шариата и отсутствия необходимости в этих двух вещах.