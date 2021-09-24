В Афганистане возобновятся казни и отсечения рук, — Талибан

Один из основателей Талибана заявил, что жестокие наказания будут проводиться вновь, хотя, возможно, и непублично.

Представители Талибана считают отсечение рук очень действенной мерой, т.к. это производит устрашающий эффект. Сейчас новое афганское правительство рассматривает вопрос о том, проводить ли казни публично. Об этом в своем недавнем интервью Associated Press рассказал представитель новых афганских властей Мулла Нуруддин Тураби (Mullah Nooruddin Turabi), он также отрицает жестокость подобных практик. В прошлом казни осужденных убийц в Афганистане проводились выстрелом в голову. Ворам ампутировали руку, а грабителям на дорогах — и руку, и ногу. Казни нередко проводились на стадионах перед зрителями. Представитель Талибана в интервью прессе также предупредил мир, что не стоит вмешиваться во внутренние дела Афганистана. "Все критикуют нас за наказания на стадионах, но мы никогда не критиковали никого за их законы и наказания, — сказал Тураби. — Мы следуем исламу, наши законы основаны на Коране".

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Вернулась и практика публичного осмеяния за мелкие кражи. Так, в прошлом месяце в Кабуле имели место по меньшей мере два случая, когда мужчин, обвиненных в краже, водили по улицам. В одном из случаев лицо обвиненного было разрисовано. В другом — бороду человека запихнули в рот. Неизвестно, за какие преступления их подвергли такому истязанию.

Ранее Фокус писал о том, почему женщин не будет в афганском правительстве.