В Афганістані таліби заборонили чоловікам голити бороди

Таліби також повідомили, що відновлять публічні страти і практику відрубування рук, що "необхідно для гарантування безпеки".

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив чоловікам голити бороду, пояснивши це вимогами норм ісламу. Про це повідомила іранська газета Ettelaat.

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Рішення було ухвалене на спеціальному засіданні створеного нещодавно замість міністерства у справах жінок міністерства ісламського заклику, орієнтації, веління благого та заборони поганого. Цей орган став аналогом наявного в 1996-2001 роках (коли таліби вперше перебували при владі в Афганістані) комітету "Амр бе Мааруф ва нахи аз мункар" ("Веління благого і заборона поганого"), який здійснював функції ісламської поліції моралі.

Заборона на гоління спочатку була введена в південній провінції Гільменд, проте вона поширюється на весь Афганістан.

Раніше за аналогічною схемою спочатку виконання музики заборонили в південно-східній провінції Кандагар, а потім ця заборона почала діяти на території всієї країни.

Місцеві ЗМІ вже писали про закриття в Афганістані великої кількості салонів краси і барбершопів.

Видання Ettelaat зазначає, хоча таліби неодноразово заявляли, що вони "не таліби минулого", на практиці багато повторюється. Вони кажуть, що хочуть створити коаліцію для управління країною, але від потенційних партнерів вимагають клятви у вірності принципам "Талібану". Таліби категорично відкидають будь-яке загальне голосування.

Шириться застосування законів шаріату, наприклад, навчання дозволене тепер тільки хлопчикам. Днями таліби повідомили, що відновлять страти і практику відрубування рук, що "необхідно для гарантування безпеки".

У запасах центробанку Афганістану зараз знаходяться цінності та валюта на суму 1,5 млрд доларів. Уряд оцінює свої потреби на найближчі 9 місяців у 3 млрд доларів готівкою. Раніше майже половина бюджету країни фінансувалася за рахунок міжнародної допомоги. Зараз вона припинена, кошти Афганістану в зарубіжних банках заблоковані.

Ettelaat пише, що сумна осінь і сувора холодна зима чекають Афганістан. "Якщо дива не станеться, це, безсумнівно, призведе до катастрофи", — вважає газета.

Раніше Фокус писав, як змінилося життя в Афганістані за талібів.