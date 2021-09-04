"Де ваш супроводжуючий чоловік?": Як змінилося життя в Афганістані за талібів (фото)

Поки кабульці штурмують банки, намагаючись зняти хоч трохи грошей, їх дружинам говорять не повертатися роботу. Тим часом з провінцій в столицю їдуть додаткові загони талібів для вилучення у населення урядового майна.

З поверненням до влади Талібану в Афганістані життя в країні почала істотно змінюватися. У Кабулі жінку можуть зупинити таліби, якщо вона буде йти вулицею одна. Репортаж про життя в Кабулі опублікували BBC.

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Після захоплення Кабулу чоловіки афганці перестали голитися, щоб відростити бороди, а жінки змінили яскраві шарфи на довгі і чорні. Одну з жінок, яка їхала в таксі по місту зупинив бойовик, запитавши: "Чому ви подорожуєте без махрама (близький родич, без якого не можна відправитися в подорож — Фокус)?"

Таліб з гвинтівкою через плече, велить зателефонувати чоловіку, після того, як з'ясувалося, що у неї немає телефону, таліб наказує відвезти її іншому таксисту додому. Вона має повернутися з чоловіком.

За словами журналістів, зовні місто практично не змінилось, однак це враження помилкове.

Багатьом жінкам доводиться не виходити на вулицю одним. Марьям Раджаї — місцева жителька Кабулу. Вона проводила семінари жінкам-прокурорам. За її словами, після приходу талібів їй довелося разом з родиною і дітьми переїжджати з одного укриття до іншого.

Багатьом жінкам, в тому числі Раджаї, недвозначно сказали: "Не повертайтеся в офіс". Тому є побоювання, що їм ніколи не дозволять повернутися до попереднього способу життя.

[ + – ] Марьям Раджаї Фото: trump-elections

"Всі мої мрії зруйновані", — стверджує Марьям.

Що жили в інших провінціях таліби, нині перебираються в Кабул. При цьому в деяких районах столиці вони ходять по домівках місцевих жителів і вимагають передати їм машини та урядові телефони.

У столиці вишиковуються величезні черги перед банками. Люди намагаються зняти свої гроші, але їх практично ніде немає.

[ + – ] Черга в банк в Кабулі Фото: trump-elections

Нагадаємо, в Гераті жінки вийшли на протест на захист своїх прав. Вони вимагають освіти, роботи і безпеки.

Таліби неодноразово заявляли, що жінки збережуть право працювати, отримувати освіту, але все це буде за законами шаріату.

Раніше в ЗМІ писали про те, як живуть афганці після захоплення Кабула Талібаном.