В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды

Талибы также сообщили, что возобновят публичные казни и практику отрубания рук, что "необходимо для обеспечения безопасности".

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" запретило мужчинам брить бороду, объяснив это требованиями норм ислама. Об этом сообщила иранская газета Ettelaat.

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Решение было принято на специальном заседании созданного недавно вместо министерства по делам женщин министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Этот орган стал аналогом существовавшего в 1996–2001 годах (когда талибы первый раз находились у власти в Афганистане) комитета "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного"), выполнявшего функции исламской полиции нравов.

Запрет на бритье первоначально был введен в южной провинции Гильменд, однако он распространяются на весь Афганистан.

Ранее по аналогичной схеме сначала исполнение музыки запретили в юго-восточной провинции Кандагар, а затем этот запрет стал действовать на территории всей страны.

Местные СМИ уже писали о закрытии в Афганистане большого количества салонов красоты и барбершопов.

Издание Ettelaat отмечает, хотя талибы неоднократно заявляли, что они "не талибы прошлого", на практике многое повторяется. Они говорят, что хотят создать коалицию для управления страной, но от потенциальных партнеров требуют клятвы в верности принципам "Талибана". Талибы категорически отвергают любое всеобщее голосование.

Ширится применение законов шариата, например, обучение разрешено теперь только мальчикам. На днях талибы сообщили, что возобновят смертные казни и практику отрубания рук, что "необходимо для обеспечения безопасности".

В запасах центробанка Афганистана сейчас находятся ценности валюта на сумму 1,5 млрд долларов. Правительство оценивает свои потребности на ближайшие 9 месяцев в 3 млрд долларов наличными. Ранее около половины бюджета страны финансировалось за счет международной помощи. Сейчас она прекращена, средства Афганистана в зарубежных банках заблокированы.

Ettelaat пишет, что печальная осень и суровая холодная зима ждут Афганистан. "Если чуда не произойдет, это, несомненно, приведет к катастрофе", – считает газета.

Ранее Фокус писал, как изменилась жизнь в Афганистане при талибах.