Таліби встановили нові правила проведення весіль в Афганістані (відео)

Під час весілля чоловіки та жінки повинні перебувати в різних приміщеннях.

Рух "Талібан" ввів в Афганістані нові правила проведення весіль. Про це повідомило агентство ТАСС із посиланням на телеканал Afghanistan International.

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Головне нововведення — не повинна звучати музика. Також заборонили проведення церемонії нікаху (мусульманського одруження з читанням молитов) перед святковим частуванням, а також розпорядилися, щоб чоловіки та жінки під час заходу перебували в різних приміщеннях.

Відповідне рішення прийняло Міністерство ісламського заклику, орієнтації, веління благого та заборони поганого.

Весілля для багатьох афганців вважається головною подією в житті та триває, як правило, три дні. На ній можуть бути присутніми до декількох сотень гостей. Накривають багаті столи та готують дорогі подарунки.

Традиційно пару своїм дітям шукають батьки. Найчастіше наречена та наречений уперше бачаться на церемонії заручення (ширін хурі) або на весіллі. Після падіння режиму талібів у 2001 році міські юнаки та дівчата стали часто знайомитися самі.

[ + – ] Фрагмент афганського весілля, 2020 рік

У 2016 році тодішня влада Афганістану спробувала обмежити розмах весіль, зробити їх скромнішими. Для цього був прийнятий відповідний закон, але його погано дотримувалися.

Перебуваючи при владі в Афганістані в 1996-2001 роках, таліби також вводили заборону на спів і танці під час весільних церемоній.

Зараз же "Талібан" обмежив можливість дівчаток і жінок здобувати освіту. Це обґрунтували тим, що дівчата не можуть учитися разом із чоловіками. Таліби запевняють, що нове правило не діятиме постійно, і після створення "безпечного ісламського середовища" в навчальних закладах його скорегують.

Раніше Фокус писав, що на початку вересня на вулиці Кабула вийшли сотні жінок, які борються за свої права. Для розгону протестів таліби використовують кийки, стрілянину в повітря.

У кінці вересня виконувач обов'язків прем'єр-міністра уряду Афганістану Мохаммад Хасан Ахунд наказав усім співробітникам міністерств оборони, внутрішніх справ і служби розвідки переїхати на бази своїх підрозділів. Так керівництво талібів намагається утримати своїх прихильників від "експропріацій" приватної власності.