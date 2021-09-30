"Талібан" наказав своїм бойовикам переселитися на військові бази

Керівництво талібів намагається утримати своїх прихильників від "експропріацій" приватної власності.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра уряду Афганістану Мохаммад Хасан Ахунд наказав усім співробітникам міністерств оборони, внутрішніх справ і служби розвідки переїхати у військові центри та на бази своїх підрозділів.

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"Негайно покинути приватні володіння і повернутися на бази руху", — йдеться в розпорядженні в.о. прем'єра, яке опубліковане на порталі "Ісламського емірату Афганістан". Про це повідомило агентство ТАСС.

Іншим розпорядженням в.о. прем'єра заборонив прихильникам "Талібану" входити в будинки та на території приватних підприємств у Кабулі та його передмістях "під приводом обшуку транспортних засобів або іншої техніки". Заборонено також вивозити з приватних будинків і підприємств транспорт і будь-яке обладнання.

Відзначимо, 15 серпня таліби заявили, що входять у райони Кабула, покинуті урядовими військами, щоб "запобігти грабежам".

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд перебуває в списку санкцій ООН. Він виходець із Кандагара, колиски талібів, вважається одним із найбільш лояльних руху осіб. Обіймав міністерські пости в кінці 1990-х на підконтрольних талібам територіях. За його активної участі були знищені висічені в скелях стародавні Баміанські статуї Будди, пам'ятник ЮНЕСКО.

[ + – ] Баміанські статуї Будди

Тепер ЗМІ пишуть, що із захопленням Афганістану талібами археологічні цінності країни може очікувати похмуре майбутнє, навіть якщо таліби вирішили не знищувати артефакти.

Днями призначений "Талібаном" ректор Кабульського університету Мохаммад Ашраф Гайрат заборонив жінкам відвідувати заняття або працювати в університеті, поки там не буде створена "ісламське середовище".