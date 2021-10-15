В Афганистане террорист-смертник подорвался в мечети: погибли десятки людей (видео)

Это уже четвертое нападение на мечеть в стране. Ответственность за первые три теракта взяли на себя боевики ИГИЛ.

На юге Афганистана в провинции Кандагар произошел взрыв в мечети на полицейском участке. Об этом сообщает Tolonews.

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Сообщается, что взрыв произошел в крупнейшей мечети, которая относится к шиитской общине. Точных данных о количестве жертв нет. По предварительной информации погибло 32 человека, около 45 людей получили ранения.

По информации издания, в мечети подорвался террорист-смертник. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

При этом очевидцы сообщают, что они слышали три взрыва: один у главной двери мечети, второй в южной части, а третий уже непосредственно во время молитвы.

На место происшествия прибыло спецподразделения Талибана, чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Это уже четвертое нападение на мечети в Афганистане с начала месяца. Ответственность за первые три на себя взяли боевики ИГИЛ.

Напомним, 8 октября произошел взрыв в мечети. Число жертв достигло 150 человек. Ответственность за теракт на себя взяли террористы ИГИЛ, нападение также было совершено смертником.