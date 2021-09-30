Таліби пропонували США взяти Кабул під контроль до кінця евакуації військ

Командування американських Збройних сил відмовилося від такої пропозиції, оскільки в Штатів "не було ресурсів для виконання цієї місії".

Радикальний рух "Талібан" пропонував голові Центрального командування Збройних сил США генералу Френку Маккензі, щоб американці тимчасово взяли під контроль столицю Афганістану Кабул до остаточного виведення військ 31 серпня. Про це повідомляє видання The Hill.

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Маккензі повідомив комітету Палати представників у справах збройних сил під час слухань у середу, 29 вересня, що лідери "Талібану" зробили таку пропозицію під час бесіди в Досі в той день, коли рух захопив владу в Афганістані.

За словами генерала, 15 серпня в столиці Катару він зустрівся з главою політичного крила талібів Абдулом Гані Барадаром, "щоб передати йому повідомлення про те, що ми йдемо, і якщо вони спробують зірвати цей відхід, ми суворо їх покараємо за це".

Під час зустрічі представники "Талібану" запропонували збройним силам США забезпечити безпеку Кабула, але Маккензі сказав, що згода не була передбачена його інструкціями, і "в нас не було ресурсів для виконання цієї місії".

На запитання, чи знав про пропозицію талібів президент Сполучених Штатів Джо Байден, Маккензі відповів, що не знає, але додав, що під час переговорів був присутній спеціальний представник США щодо примирення в Афганістані Залмай Галілзад.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що військовослужбовці США уклали секретну угоду з "Талібаном", у результаті якої члени радикального угруповання супроводжували групи громадян Штатів до воріт кабульського аеропорту, коли ті намагалися евакуюватися з Афганістану.

Також Фокус повідомляв, що в Держдепартаменті не виключили співпраці з талібами.