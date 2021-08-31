США не виключають можливості співпраці з талібами в Афганістані

Офіційний Вашингтон готовий взаємодіяти з "Талібаном" виключно в своїх інтересах.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у ході виступу, трансльованого на каналі З-SPAN, розповів про майбутні дипломатичні кроки щодо Афганістану після завершення виведення військ США з цієї країни. За словами держсекретаря, Сполучені Штати готові працювати з представниками "Талібану", якщо це зачіпатиме національні інтереси США.

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Блінкен також зазначив звернення представників нової влади Афганістану до міжнародного співтовариства з проханням допомогти країні в розвитку економіки, охорони здоров'я та освіти.

"Ми на це відповідаємо: легітимність і підтримку треба заслужити", — відповів Блінкен.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також заявив про можливість дипломатичної співпраці і визнання нової влади Кабула, якщо "Талібан" виконає низку умов. Джонсон підкреслив, що для нього та його партнерів важливо не те, що говорять таліби, а те, як вони поводяться.

Таліби повинні "гарантувати безпечне переміщення для тих, хто хоче покинути країну, поважати права жінок і дівчаток, не допустити, щоб Афганістан знову перетворився на інкубатор глобального тероризму, тому що це було б жахливо для Афганістану", — зазначив прем'єр-міністр.

Про можливе визнання руху "Талібан" повідомив 27 серпня і офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Під час брифінгу в прямому ефірі Sky News він зазначив, таліби не проти залишити американських дипломатів в Афганістані, але в кінцевому підсумку це вирішуватиметься американською стороною. Прессекретар Білого дому Джен Псакі також повідомила про плани Вашингтона стосовно дипломатичної присутності в Афганістані. "Президент США доручив держсекретареві продовжувати дипломатичні зусилля з міжнародними партнерами щодо забезпечення вивезення громадян третіх країн і афганців з візами навіть після завершення нашої військової присутності. Частиною цього буде наявність скоординованого підходу щодо взаємодії з "Талібаном", — зазначила прессекретарка Білого дому

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