"Відправили нових дипломатів": у Кабулі відновило роботу посольство Ірану

Глава МЗС Амір Абдоллахіян також звинуватив США в теракті в Кабулі, заявивши, що це результат їхньої 20-річної окупації.

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Амір Абдоллахіян заявив, що консульство країни відновило свою роботу в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє Al Jazeera.

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За словами міністра, в Кабул були відправлені нові дипломати. Консульство відновлює свою стабільну роботу після перерви, пов'язану із захопленням столиці Талібаном.

"Ми відправили нових дипломатів в Афганістан", — розповів заступник голови Міністерства з Центральної Азії Сайд Расул Мусаві.

Нині на території Афганістану працює два консульства Ірану — в Кабулі й у Гераті. При цьому глава МЗС звинуватив США в теракті біля аеропорту. Підрив терориста-смертника — результат дій американців, що окуповує країну 20 років.

Також Абдоллахіян висловив підтримку народу Афганістану, тому що "уряди йдуть і приходять, а люди залишаються".

Нагадаємо, 26 серпня в аеропорту Кабула стався потужний вибух, який спричинив за собою смерть 170 осіб, зокрема 13 американських військових. Відповідальність за вибух взяли на себе бойовики ІДІЛ. США завдали авіаудару по двох бойовиках "Ісламської держави", які організували теракт.