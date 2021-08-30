"Отправили новых дипломатов": в Кабуле возобновило работу посольство Ирана

Глава МИД Амир Абдоллахиян также обвинил США в теракте в Кабуле, заявив, что это результат их 20-летней оккупации.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что консульство страны возобновило свою работу в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Al Jazeera.

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По словам министра, в Кабул были отправлены новые дипломаты. Консульство возобновляет свою стабильную работу после перерыва, связанную с захватом столицы Талибаном.

"Мы отправили новых дипломатов в Афганистан", — рассказал замглавы Министерства по Центральной Азии Сайд Расул Мусави.

Ныне на территории Афганистана работает два консульства Ирана — в Кабуле и в Герате. При этом глава МИД обвинил США в теракте возле аэропорта. Подрыв терориста-смертника — результат действий американцев, оккупирующей страну 20 лет.

Также Абдоллахиян выразил поддержку народу Афганистана, потому что "правительства уходят и приходят, а люди остаются".

Напомним, 26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, который повлек за собой смерть 170 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ. США нанесли авиаудар по двоим боевикам "Исламского государства", организовавших теракт.