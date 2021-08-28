Два боевика ИГИЛ погибли в результате авиаудара США в Афганистане, - Пентагон

Американцы продолжают выводить войска из Афганистана, однако пристально следят за событиями в аэропорту Кабула.

В результате авиаудара США в Афганистане погибли два высокопоставленных члена террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) и еще один получил ранение. Об этом генерал-майор Уильям Тейлор сообщил 28 августа во время брифинга Пентагона, передает Sky News.

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По его словам, никто из гражданских не пострадал в результате атаки американских войск после взрыва террориста-смертника в аэропорту Кабула, откуда эвакуируется множество людей, включая украинцев. Генерал-майор добавил: "У нас и дальше будет возможность защищаться", хотя не стал раскрывать детали будущих операций.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что оба представителя "ИГИЛ" были убиты в ходе одной спецоперации в Нангархаре. Изначально появилась информация лишь об одном погибшем, но в ходе проверки американцам стало известно о втором человеке. Как заявил Кирби, убитые были "планировщиком и координатором" террористов, что стало достаточной причиной для удара. При этом атака была ответом на взрыв в аэропорту.

"Это не совпадение, что это произошло всего через пару дней после того, как мы потеряли 13 храбрых военнослужащих", — подчеркнул представитель Пентагона.

Джон Кирби добавил, что угроза в аэропорту Кабула после террористической атаки остается "реальной и очень динамичной", поэтому американцы постоянно следят за ситуацией. В то же время, США продолжает выводить войска из Афганистана, хотя не называет точное количество.

"Мы собираемся продолжать управлять аэропортом до конца… чтобы убедиться, что мы можем выполнять наши операции", — добавил Уильям Тейлор.

Ранее сообщали, что в результате теракта в Кабуле погибли более ста человек, включая 13 американских военных, еще около 200 получили ранения. Событие стало самым смертоносным для солдат США в Кабуле с 2011 года. "Талибан", в свою очередь, сообщил о гибели 28 боевиков.

Ответственность за теракт в Кабуле взяли на себя террористы "Исламского государства". Они разместили в сообщении фотографию смертника Абдула Рехмана Аль-Логхри.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить ИГИЛ за взрывы в Кабуле. Он назвал погибших военнослужащих "настоящими героями".