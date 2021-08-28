Два бойовики ІГІЛ загинули в результаті авіаудару США в Афганістані, — Пентагон

Американці продовжують виводити війська з Афганістану, проте пильно стежать за подіями в аеропорту Кабула.

В результаті авіаудару США в Афганістані загинули два високопоставлені члени терористичної організації "Ісламська держава" (ІГ) і ще один отримав поранення. Про це генерал-майор Вільям Тейлор повідомив 28 серпня під час брифінгу Пентагону, передає Sky News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, ніхто з цивільних не постраждав в результаті атаки американських військ після вибуху терориста-смертника в аеропорту Кабула, звідки евакуюється безліч людей, включаючи українців. Генерал-майор додав: "У нас і надалі буде можливість захищатися", хоча не став розкривати деталі майбутніх операцій.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі підкреслив, що обидва представники "ІГІЛ" були вбиті в ході однієї спецоперації в Нангархарі. Спочатку з'явилася інформація лише про одного загиблого, але в ході перевірки американцям стало відомо про другу людину. Як заявив Кірбі, убиті були "планувальником і координатором" терористів, що стало достатньою причиною для удару. При цьому атака була відповіддю на вибух в аеропорту.

"Це не збіг, що це відбулося всього через пару днів після того, як ми втратили 13 хоробрих військовослужбовців", — підкреслив представник Пентагону.

Джон Кірбі додав, що загроза в аеропорту Кабула після терористичної атаки залишається "реальною і дуже динамічною", тому американці постійно стежать за ситуацією. У той же час, США продовжує виводити війська з Афганістану, хоча не називає точну кількість.

"Ми збираємося продовжувати керувати аеропортом до кінця... щоб переконатися, що ми можемо виконувати наші операції", — додав Вільям Тейлор.

Раніше повідомляли, що в результаті теракту в Кабулі загинули більше ста чоловік, включаючи 13 американських військових, ще близько 200 отримали поранення. Подія стала найбільш смертоносною для солдатів США в Кабулі з 2011 року. "Талібан", в свою чергу, повідомив про загибель 28 бойовиків.

Відповідальність за теракт в Кабулі взяли на себе терористи "Ісламської держави". Вони розмістили в повідомленні фотографію смертника Абдула Рехмана Аль-Логхрі.

Президент США Джо Байден пообіцяв помститися ІГІЛ за вибухи в Кабулі. Він назвав загиблих військовослужбовців "справжніми героями".