США не исключают возможности сотрудничества с талибами в Афганистане

Официальный Вашингтон готов взаимодействовать с "Талибаном" исключительно в своих интересах.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления транслируемого на канале С-SPAN, рассказал о будущих дипломатических шагах в отношении в Афганистана после завершения вывода войск США из этой страны. По словам госсекретаря, Соединенные Штаты готовы работать с представителями "Талибана", если это будет затрагивать национальные интересы США.

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Блинкен также отметил обращения представителей новых властей Афганистана к международному сообществу , с просьбой помочь стране в развитии экономики, здравоохранения, и образования.

"Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить", — ответил Блинкен.

Ранее премьер–министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о возможности дипломатического сотрудничества и признания новых властей Кабула, если "Талибан" выполнит ряд условий. Джонсон подчеркнул , что для него и его партнеров важно не то что говорят талибы, а то, как они поступают.

Талибы должны "гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, не допустить, чтобы Афганистан снова превратился в инкубатор глобального терроризма, потому что это было бы ужасно для Афганистана",- отметил премьер-министр.

О возможном признании движения "Талибан" сообщил 27 августа и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Во время брифинга в прямом эфире Sky News он отметил, талибы не против оставить американских дипломатов в Афганистане, но в конечном итоге это будет решаться американской стороной. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила о планах Вашингтона касаемо дипломатического присутствия в Афганистане. "Президент США поручил госсекретарю продолжать дипломатические усилия с международными партнерами по обеспечению вывоза граждан третьих стран и афганцев с визами даже после завершения нашего военного присутствия. Частью этого будет наличие скоординированного подхода по взаимодействию с "Талибаном", — отметила пресс-секретарь Белого дома

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