США уклали з Талібаном таємну угоду для евакуації американців, — CNN

Стверджується, що таліби супроводжували громадян США до "секретних воріт" аеропорту Кабула, де передавали їх під охорону американських військ.

Військовослужбовці США уклали секретну угоду з Талібаном, унаслідок якої талібів супроводжували групи американців до воріт кабульського аеропорту, коли ті намагалися евакуюватися з Афганістану, повідомляє CNN із посиланням на чиновників Міноборони США.

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За інформацією однієї з офіційних осіб Пентагону, сили спецоперацій США встановили в аеропорту Кабула "секретні ворота" та "центри обробки викликів" для вказівки американцям напрямки їх евакуації.

CNN пише, що громадян США повідомляли про те, що вони повинні зібратися в заздалегідь встановлених пунктах збору неподалік від аеропорту, де таліби перевірять документи і відведуть їх до виходу, що охороняється американськими військами.

Стверджується, що джерела повідомили цю інформацію на умовах анонімності в зв'язку з тим, що влада США стурбована реакцією Талібану на будь-які розголоси цієї угоди, а також загрозою нападу із боку ІДІЛ, якби члени цього радикального угруповання дізналися, що американців супроводжують за сприяння Талібану.

За словами одного з джерел, супровід талібами американців відбувався по кілька разів на день. При цьому, одним із ключових пунктів збору була будівля МВС Афганістану неподалік від аеропорту.

Згідно з іншою секретною угодою, нібито укладеною між США і Талібаном, у Кабулі перебували війська елітного Об'єднаного командування спецоперацій, які допомагали американцям втекти з Афганістану, зв'язуючись з ними через "центри обробки викликів".

Сили спеціальних операцій встановили "секретні ворота" в аеропорту й безпосередньо спілкувалися з громадянами США, повідомляючи їм, куди саме йти, щоб знайти вихід та отримати можливість потрапити всередину аеропорту.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен не заперечив можливості співпраці з талібами в Афганістані.

Зі свого боку, син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що США залишили талібам зброї на 85 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у четвер, 26 серпня, поруч із північними воротами аеропорту Кабула пролунав потужний вибух, унаслідок якого багато людей отримали поранення.

Також відомо, що 30 серпня кабульського аеропорту обстріляли з ракет, відповідальність за це взяли на себе бойовики "Ісламської держави".