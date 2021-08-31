США заключили с Талибаном тайную сделку по эвакуации американцев, – CNN

Утверждается, что талибы сопровождали граждан США к "секретным воротам" аэропорта Кабула, где передавали их под охрану американских войск.

Военнослужащие США заключили секретное соглашение с Талибаном, в результате которого талибы сопровождали группы американцев к воротам кабульского аэропорта, когда те пытались эвакуироваться из Афганистана, сообщает CNN со ссылкой на чиновников Минобороны США.

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По информации одного из официальных лиц Пентагона, силы спецопераций США установили в аэропорту Кабула "секретные ворота" и "центры обработки вызовов" для указания американцам направления их эвакуации.

CNN пишет, что граждан США уведомляли о том, что они должны собраться в заранее установленных пунктах сбора неподалеку от аэропорта, где талибы проверят документы и отведут их к выходу, охраняемому американскими войсками.

Утверждается, что источники сообщили эту информацию на условиях анонимности в связи с тем, что власти США обеспокоены реакцией Талибана на любую огласку этого соглашения, а также угрозой нападения со стороны ИГИЛ, если бы члены этой радикальной группировки узнали, что американцев сопровождают при содействии Талибана.

По словам одного из источников, сопровождение талибами американцев происходило по нескольку раз в день. При этом, одним из ключевых пунктов сбора было здание МВД Афганистана неподалеку от аэропорта.

Согласно другому секретному соглашению, якобы заключенному между США и Талибаном, в Кабуле находились войска элитного Объединенного командования спецопераций, которые помогали американцам бежать из Афганистана, связываясь с ними через "центры обработки вызовов".

Силы специальных операций установили "секретные ворота" в аэропорту и напрямую общались с гражданами США, сообщая им, куда именно идти, чтобы найти выход и получить возможность попасть внутрь аэропорта.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности сотрудничества с талибами в Афганистане.

В свою очередь, сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что США оставили талибам оружия на 85 миллиардов долларов.

Напомним, в четверг, 26 августа, рядом с северными воротами аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв, в результате которого многие люди получили ранения.

Также известно, что 30 августа кабульский аэропорт обстреляли из ракет, ответственность за это взяли на себя боевики "Исламского государства".