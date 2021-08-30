Аэропорт Кабула обстреляли из ракет: ИГИЛ взял на себя ответственность в атаке

Атака боевиков случилась на следующий день после того, как Вашингтон при помощи беспилотника уничтожил двух бойцов организации, планировавших теракт в столице.

Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность в атаке на аэропорт Кабула, которая состоялась сегодня, 30 августа. Об этом сообщает Telegraph.

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Ракетный обстрел аэропорта в Кабуле

Утром понедельника было выпущено 6 ракет из "Катюши". Неподалеку от аэропорта был виден дым. Ответственность в атаке взяли на себя ИГИЛ.

По данным официальных лиц США до 5 ракет было перехвачено американской системой ПРО. Информации о пострадавших на данный момент нет. В Белом доме проинформировали Байдена о ракетном обстреле.

Сообщается, что местные жители слышали звук сирен противоракетной системы вблизи аэропорта. Ракеты выпускались из авто по направлению столичного аэропорта.

Атака была произведена на следующий день после уничтожения боевиков ИГИЛа Штатами. Это был ответ на теракт в аэропорту Кабула.

Напомним, США нанесли удар по двоим боевикам ИГИЛ, которые планировали атаку на аэропорт Кабула. В результате теракта погибло более ста человек, включая 13 американских военных. Ответственность за атаку взял на себя ИГИЛ.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить ИГИЛ за взрывы в Кабуле. Он назвал погибших военнослужащих "настоящими героями".