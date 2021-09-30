Талибы предлагали США взять Кабул под контроль до конца эвакуации войск

Командование американских Вооруженных сил отказалось от такого предложения, так как у Штатов "не было ресурсов для выполнения этой миссии".

Радикальное движение "Талибан" предлагало главе Центрального командования Вооруженных сил США генералу Фрэнку Маккензи, чтобы американцы временно взяли под контроль столицу Афганистана Кабул до окончательного вывода войск 31 августа. Об этом сообщает издание The Hill.

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Маккензи сообщил комитету Палаты представителей по делам вооруженных сил во время слушаний в среду, 29 сентября, что лидеры "Талибана" сделали такое предложение во время беседы в Дохе в тот день, когда движение захватило власть в Афганистане.

По словам генерала, 15 августа в столице Катара он встретился с главой политического крыла талибов Абдулом Гани Барадаром, "чтобы передать ему сообщение о том, что мы уходим, и если они попытаются сорвать этот уход, мы сурово их накажем за это".

Во время встречи представители "Талибана" предложили вооруженным силам США обеспечить безопасность Кабула, но Маккензи сказал, что согласие не было предусмотрено его инструкциями, и "у нас не было ресурсов для выполнения этой миссии".

На вопрос, знал ли о предложении талибов президент Соединенных Штатов Джо Байден, Маккензи ответил, что не знает, но добавил, что во время переговоров присутствовал специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что военнослужащие США заключили секретное соглашение с "Талибаном", в результате которого члены радикальной группировки сопровождали группы граждан Штатов к воротам кабульского аэропорта, когда те пытались эвакуироваться из Афганистана.

Также Фокус сообщал, что в Госдепартаменте не исключили сотрудничества с талибами.