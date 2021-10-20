Талибы снова в Москве: Россия просит мир поддержать "Талибан"

Афганские талибы на встрече в столице РФ заявляют, что выполнили все важные условия, чтобы зарубежные страны могли считать "Талибан" легитимным афганским правительством.

В среду, 20 октября, Россия призвала международное сообщество помочь талибам урегулировать положение в Афганистане во время первой встречи официальных российских властей с представителями радикального исламистского движения. Об этом сообщает Bloomberg.

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Пришло время "мобилизовать ресурсы международного сообщества и обеспечить Кабул финансовой, экономической и гуманитарной помощью", — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам Россия намерена увеличить объемы гуманитарной помощи Афганистану.

Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра Афганистана, — это, пожалуй, самый высокопоставленный представитель нового афганского правительства, который прибыл на переговоры в Москву. Он также выполнял важную роль во время переговоров с США. В свою очередь, Соединенные Штаты, которые прежде участвовали в т.н. "Московском формате", в этот раз не приехали, из-за отставки спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

Амир Хан Муттаки, иполняющий обязанности главы афганского МВД задается риторическим вопросом о том, почему бы лидерам других государств официально не признать движение "Талибан". В качестве объяснений он приводит то обстоятельство, что вся территория Афганистана сейчас находится под их полным контролем и что они якобы выполнили все требования и "соответствуют всем стандартам как правительство".

Напомним, что в августе вооруженное формирование "Талибан" подчинило себе власть в Афганистане. Талибы заставили бежать из страны бывшего президента Ашрафа Гани. В день, когда они захватили Кабул, произошло это 15 августа, Гани скрылся в ОАЭ. В дальнейшем стало известно, что президент Афганистана заранее продумывал свое отступление и в течение месяца до взятия столицы прорабатывал план побега.

Накануне российский МИД сообщил, что на 20 октября в Москве намечена встреча с представителями движения "Талибан". Несколько лет назад был организован Московский формат консультаций по Афганистану, цель инициативы состояла в том, чтобы примирить тогдашнее руководство страны с талибами.

Напомним, что первая встреча зарубежных представителей с новым афганским правительством прошла в начале октября в Катаре. Тогда официальные лица США высказались о том, что переговоры с талибами были "профессиональными и открытыми". На встрече в Дохе талибы попросили американцев отделять гуманитарную помощь от политики, в свою очередь, дипломаты из США сосредоточились на проблемах безопасности и возможности беспрепятственного выезда из страны.

Несколько дней назад во время взрыва в афганской мечети погибли десятки людей. Это нападение стало уже четвертым за недавнее время. Ответственность за три из них взяло на себя ИГИЛ. Сообщается, что взрыв произошел в одной крупнейших мечетей, которую посещает местная шиитская община.