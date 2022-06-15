На Петербурзькому форумі погасли екрани з написом "Ми разом із Донбасом" (відео)

За словами журналістів, після інциденту організатори Петербурзького економічного форуму попросили їх припинити зйомку.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі погасли екрани з написом "Ми разом із Донбасом", повідомляють російські ЗМІ. Інцидент стався на стендах одного з учасників форуму — Росмолоді. На моніторах транслювали кадри надання гуманітарної допомоги мешканцям окупованих районів Донецької і Луганської областей.

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"Екрани з написом "Ми разом із Донбасом" на стенді Росмолоді раптово погасли за кілька годин після початку заходу, й організатори форуму відразу почали просити журналістів його більше не знімати", — сказано в повідомленні.

Напередодні відкриття форуму повідомлялося, що в ньому візьме участь Джамал Насір Гарвал, представник руху "Талібан", який у 2021 році захопив владу в Афганістані. Водночас рух "Талібан" в РФ визнано терористичною організацією, діяльність якої заборонена на території країни.

Влада РФ призначила Санкт-Петербург відповідальним за Маріуполь

Російська влада зобов'язала Санкт-Петербург відновлювати Маріуполь, зруйнований під час наступу окупантів. В опублікованому російськими пропагандистами звіті йдеться, що поки що поставки будматеріалів йдуть в "анекдотичному обсязі": з березня на всі окуповані райони Донецької області надіслали 1 тис. рулонів руберойду та 1 тис. м труб.

Автори звіту припускають, що "правової бази для фінансування відновлення Донбасу в Російській Федерації немає", тому великі будівельні організації в Маріуполі поки не працюють. Без їхнього втручання відновлення міста неможливе.

Нагадаємо, РФ готується відкрити маріупольський драмтеатр до осені, де під завалами загинули сотні людей. Також окупанти облаштували намети для "гігієнічних процедур" у Маріуполі.