На Петербургском форуме погасли экраны с надписью "Мы вместе с Донбассом" (видео)

По словам российских журналистов, после инцидента организаторы Петербургского экономического форума попросили их прекратить съемку.

На Петербургском международном экономическом форуме погасли экраны с надписью "Мы вместе с Донбассом", сообщают российские СМИ. Инцидент произошел на стендах одного из участников форума — Росмолодежи. На мониторах транслировали кадры оказания гуманитарной помощи жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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"Экраны с надписью "Мы вместе с Донбассом" на стенде Росмолодежи внезапно погасли через пару часов после начала мероприятия, и организаторы форума тут же начали просить журналистов его больше не снимать", — сказано в сообщении.

Накануне открытия форума сообщалось, что в нем примет участие Джамал Насир Гарвал, представитель движения "Талибан", в 2021 году захватившего власть в Афганистане. При этом движение "Талибан" в РФ признано террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории страны.

Власти РФ назначили Санкт-Петербург ответственным за Мариуполь

Российские власти обязали Санкт-Петербург восстанавливать Мариуполь, разрушенный в ходе наступления оккупантов. В опубликованном российскими пропагандистами отчете говорится, что пока поставки стройматериалов идут в "анекдотическом объеме": с марта на все оккупированные районы Донецкой области прислали 1 тыс. рулонов рубероида и 1 тыс. м труб.

Авторы отчета предполагают, что "правовая база для финансирования восстановления Донбасса в Российской Федерации отсутствует", поэтому крупные строительные организации в Мариуполе пока не работают. Без их вмешательства восстановление города невозможно.

Напомним, РФ готовится открыть мариупольский драмтеатр к осени, где под завалами погибли сотни людей. Также оккупанты обустроили палатки для "гигиенических процедур" в Мариуполе.