"Делаем все, что возможно": в России пообещали помочь "Талибану"

Представитель Кремля заявил о том, что в РФ хотят наладить торгово-экономическое взаимодействие с афганскими террористами, пообещав поставки нефтепродуктов и зерна.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия намерена расширять сотрудничество с захватившей власть в Афганистане террористической организацией Талибан, которую россияне официально называют "афганским правительством". По словам Кабулова, РФ готова "удовлетворить просьбы" террористического движения "Талибан".

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"Это касается и зерна, и разнообразных нефтепродуктов. Будем и дальше работать в этом направлении с нашими региональными партнерами", — сказал он, подчеркнув, что россияне "настроены на налаживание торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями".

[ + – ] Талибы захватили власть в Афганистане летом 2021 года Фото: Tolonews

Российское правительство сделало символический первый шаг, обнулив таможенные пошлины для афганского импорта.

"В практическом плане Российская Федерация делает все, что от нее возможно", — сказал Кабулов, напомнив, что недавно из России доставили гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения на востоке Афганистана.

Примечательно, что раньше российские медиа при упоминании "Талибана" были обязаны делать сноску: "движение признано террористическим и запрещено в России". Теперь кремлевские СМИ указывают, что "движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность".

Как Россия выстраивает отношения с талибами?

Россия последовательно поддерживает контакты с представителями радикального исламистского движения и даже пыталась вступаться за него на международной арене. 20 октября 2021 года в РФ призвали международное сообщество помочь талибам урегулировать положение в Афганистане.

В июне делегация "Талибана" посетила "Петербургский международный экономический форум", где также присутствовали представители так называемых "ЛДНР".

Напомним, в августе прошлого года вооруженное формирование "Талибан" захватило власть в Афганистане. Талибы заставили бежать из страны бывшего президента Ашрафа Гани.