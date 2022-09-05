У Кабулі терорист-смертник підірвався біля посольства РФ: загинули два дипломати (відео)

За інформацією журналістів, вибух стався коли співробітник посольства вийшов до людей, щоб назвати імена претендентів на отримання візи.

У столиці Афганістану стався вибух біля воріт російського посольства. Його влаштував терорист-смертник у той момент, коли російський дипломат вийшов до людей, щоб назвати імена претендентів на отримання візи. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" із посиланням на джерела.

За даними журналістів, внаслідок вибуху загинули або постраждали 15-20 людей. Крім того, відомо про те, що постраждали російський дипломат та охоронець посольства.

У МЗС РФ офіційно підтвердили загибель двох своїх співробітників дипломатичної місії у Кабулі.

Зі свого боку, афганський журналіст Білал Сарварі написав у Twitter, що окрім двох російських дипломатів могли загинути "багато місцевих жителів" через те, що в момент вибуху біля посольства була довга черга. За його словами, там були афганські студенти, які навчаються в РФ.

Крім того, мешканці розповіли йому, що військові Талібану заблокували район дипломатичної установи і нікому не дозволяють знімати відео.

Посольство РФ в Афганістані на момент написання матеріалу не прокоментувало вибухів.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що США вбили в Кабулі терориста, який очолив "Аль-Каїду" після Усами бен Ладена. По Айману аль-Завахірі випустили 2 ракети Hellfire, коли він стояв на балконі свого будинку. Соратник Бен Ладена причетний до організації теракту 11 вересня.

26 липня стало відомо, що Росія має намір розширювати співпрацю з терористичною організацією Талібан, яку у Кремлі почали називати "афганським урядом". У Москві заявили, що хочуть налагодити торговельно-економічну взаємодію з афганськими терористами, пообіцявши постачання нафтопродуктів та зерна.