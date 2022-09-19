Латвия впускает к себе россиян только после осуждения российских властей, — МИД РФ

В российском посольстве в Латвии утверждают, что пересечь границу граждане России могут лишь после подписания заявления, в котором они выражают несогласие с агрессивной политикой Кремля.

Related video

Посольство России в Латвии заявило о нововведениях, принятых латвийской погранслужбой в отношении российских граждан. Пересечь границу россияне могут лишь после того, как подпишут заявление, в котором осудят действия российских властей.

"В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список", — сообщили в посольстве.

Напомним, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян с туристическими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Запрет касается обладателей виз, которые получили их на въезд в другие страны Евросоюза. В результате граждане РФ не смогут въехать через эти четыре страны в ЕС, даже если захотят проехать их транзитом.

Исключения сделали только для диссидентов и обладателей видов на жительство в этих странах, сотрудников транспортных компаний, перевозящих товары, дипломатических миссий и тех россиян, которые транзитом следуют в Калининградскую область России и из нее.

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" — прокомментировал инициативу министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз может запретить выдавать туристические визы россиянам старше 25 лет.