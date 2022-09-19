Латвія впускає до себе росіян лише після засудження російської влади, — МЗС РФ

У російському посольстві в Латвії стверджують, що перетнути кордон громадяни Росії можуть лише після підписання заяви, в якій вони висловлюють незгоду з агресивною політикою Кремля.

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Посольство Росії в Латвії заявило про нововведення, прийняті латвійською прикордонною службою щодо російських громадян. Перетнути кордон росіяни можуть лише після того, як підпишуть заяву, в якій засудять дії російської влади.

"У разі відмови це зробити, як показує практика, у в'їзді можуть не лише відмовити, а й внести їх до чорного списку", — повідомили у посольстві.

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд росіян з туристичними візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Заборона стосується власників віз, які отримали їх на в'їзд до інших країн Євросоюзу. Внаслідок цього громадяни РФ не зможуть в'їхати через ці чотири країни до ЄС, навіть якщо захочуть проїхати їх транзитом.

Винятки зробили тільки для дисидентів і власників посвідок проживання в цих країнах, співробітників транспортних компаній, що перевозять товари, дипломатичних місій і тих росіян, які транзитом прямують до області Калінінграда Росії і з неї.

"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, на вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!" — прокоментував ініціативу міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз може заборонити видавати туристичні візи росіянам віком від 25 років.