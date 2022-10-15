Провели референдум: жители Финляндии "аннексировали" парковку генконсула РФ

Дипломат Петр Плихин возмутился из-за флага Украины, нарисованного перед его квартирой, но власти отказались стирать краску.

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В Финляндии активисты устроили протесты против фейковых референдумов в Украине и "аннексировали" парковочное место российского консула Петра Плихина. Об этом cтало известно изданию Business Insider.

В городе Турку финские граждане Ярно Виртала и Маркус Маттссон провели собственный "референдум" из двух человек о "присоединении к Украине" парковочного места перед квартирой генерального консула РФ Петра Плихина, которое ему выделили для дипломатического использования. Молодые люди краской нанесли на асфальт перед представительством РФ синю и желтую полосы, символизирующие флаг Украины.

Ярно Виртала, жителя города Тампере, первого посетила идея об "аннексии" парковки, он самостоятельно пришел к дому, где живет Петр Плихин, в светоотражающей куртке, чтобы походить на сотрудника коммунальной службы. Вскоре Маркус Маттсон заметил соотечественника за необычным занятием и решил ему помочь из солидарности к украинцам.

[ + – ] Акция перед домом генконсула РФ в городе Турку Фото: Facebook

"Мы провели референдум вдвоем о присоединении стоянки к Украине. Предложение поддержали 100% избирателей, а контрпредложений представлено не было, поэтому мы решили отпраздновать итоги голосования, нарисовав на месте украинский флаг.

Для финнов важно показать свою поддержку Украины словами и делами, и я думаю, что ненасильственное гражданское неповиновение в этом контексте приемлемо", — написал Маркус Маттссон в Facebook.

[ + – ] Генконсул РФ Петр Плихин в Турку Фото: Business Insider

Ярно Виртал рассказал The Insider, что спустя некоторое время к дому приехала машина российского консула. Петр Плихин заметил закрашенное парковочное место и возмутился, однако власти Турку заявили, что не будут стирать краску. Более того, мэр Минна Арве в Twitter призвала закрыть консульство РФ в городе.

"Консул вышел из здания, начал меня фотографировать, и он был не очень доволен. Я думаю, ему совсем не понравились цвета", — отметил Ярно Виртала. — "Цель заключается в том, чтобы российские чиновники и другие люди знали, что мы категорически против того, что Россия делает в Украине".

По информации телекомпании Yle, некоторые соседи Петра Плихина также выражали протесты против агрессивной политики России. Владелей веломагазина Ари Синкконен повесил флаг Украины таким образом, чтобы российский консул мог видеть его из своей квартиры.

В сентябре Россия провела незаконные "референдумы" на оккупированных территориях Украины, создав иллюзию массовой явки. 30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, подписав соглашение с представителями оккупационных властей.

Писали также, что в МИД России заявили о нападении на российское посольство в Канаде. По словам дипломатов, неизвестные бросили "коктейль Молотова" на территорию ведомства в Оттаве.