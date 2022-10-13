У Росії відреагували на рішення генасамблеї ООН про анексію областей України

Постпред РФ при ООН Василь Небензя назвав голосування Генасамблеї "шахрайством", а резолюцію про невизнання референдумів в Україні — просякнуту "подвійними стандартами".

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Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя вважає, що Проєкт резолюції Генасамблеї (ГА) ООН, в якому йдеться про псевдореферендуми в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях, просякнутий подвійними стандартами і здатний "підірвати будь-які зусилля на користь врегулювання" ситуації в Україні. Про це повідомляє агентство ТАРС.

Небензя звинуватив Генеральну Асамблею у неприпустимій маніпуляції, якої він не бачив з моменту його перебування в ООН. За його словами, західні країни "розгорнули кампанію шантажу", у спробі залякати країни, що розвиваються, від яких нібито "вибили" потрібне рішення на голосуванні ГА.

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Генасамблея ООН не визнала референдуми у "ЛНР", "ДНР", Запорізькій та Херсонській областях

"Знаємо, що агітували у Вашингтоні, а столиці членів Руху неприєднання буквально тримав в облозі десант з політичних емісарів США та їх союзників, які прямо загрожували карами і наслідками непокори", — заявив російський постпред.

Також Небензя обурився відмовою ГА таємно проголосувати з питання анексії РФ українських територій, назвавши її "шахрайством" та "викручуванням рук".

"Шкода, що на боці неохайних західних здирників, які намагалися вибити потрібні голоси з країн, що розвиваються, виявився і голова Генасамблеї, процедурні маневри якого 10 жовтня під час першого дня відновленої спецсесії не лише позбавили держав-членів ООН можливості проголосувати без примусу через таємне голосування, але й дали шантажистам додатковий час для шантажу", — сказав Небензя.

Водночас він висловив сподівання, що деякі країни-члени ООН зможуть протистояти західному диктату і неупереджено проголосувати проти антиросійського проєкту.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за відхилення заклику Росії провести таємне голосування щодо анексованих територій України. Більшість голосів віддали за відкрите голосування за проєктом резолюції — 107 голосів віддали за відкрите голосування, 13 країн виступили проти, 39 країн утрималися.

12 жовтня Генеральна асамблея ООН не визнала референдуми у чотирьох областях України та назвала дії Росії злочинними. У тексті резолюції підкреслено, що ООН знову підтвердила готовність підтримувати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в тих межах, в яких її було визнано у 1991 році.