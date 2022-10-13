В России отреагировали на решение генассамблеи ООН об аннексии областей Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал голосование Генассамблеи "мошенничеством", а резолюцию о непризнании референдумов в Украине — пропитанной "двойными стандартами".

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что Проект резолюции Генассамблеи (ГА) ООН, в котором идет речь о псевдореферендумах в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях пропитан двойными стандартами и способен "подорвать любые усилия в пользу урегулирования" ситуации в Украине. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Небензя обвинил Генеральную Ассамблею в вопиющей манипуляции, какую он не видел с момента его пребывания в ООН. По его словам, западные страны "развернули кампанию шантажа", в попытке запугать развивающиеся страны, от которых якобы "выбили" нужное решение на голосовании ГА.

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Генассамблея ООН не признала референдумы в "ЛНР", "ДНР", Запорожской и Херсонской областях

"Знаем, что агитировали в Вашингтоне, а столицы членов Движения неприсоединения буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями неповиновения", — заявил российский постпред.

Кроме того Небензя возмутился отказом ГА тайно проголосовать по вопросу аннексии РФ украинских территорий, назвав его "мошенничеством" и "выкручиванием рук".

"Сожалеем, что на стороне нечистоплотных западных вымогателей, пытавшихся выбить нужные голоса из развивающихся стран, оказался и председатель Генассамблеи, процедурные маневры которого 10 октября в ходе первого дня возобновленной спецсессии не только лишили государства-члены ООН возможности проголосовать без принуждения через тайное голосование, но и дали шантажистам дополнительное время для шантажа", — сказал Небензя.

Вместе с тем он выразил надежду, что некоторые страны-члены ООН смогут "противостоять западному диктату" и непредвзято проголосовать против антироссийского проекта.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отклонение призыва России провести тайное голосование по вопросу аннексированных территорий Украины. Большинство голосов было отдано за открытое голосование по проекту резолюции — 107 голосов было отдано за публичное голосование, 13 стран выступили против, 39 стран воздержались.

12 октября Генеральная ассамблея ООН не признала референдумы в четырех областях Украины и назвала действия России преступными. В тексте резолюции подчеркнуто, что ООН снова подтвердила готовность поддерживать суверенитет, независимость, и территориальную целостность Украины в тех границах, в которых она была признана в 1991 году.