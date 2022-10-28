"Сколько еще придется терпеть эту ерунду": в ООН раскритиковали Россию за трату времени Совбеза

Россия обвинила США в том, что они финансируют некие лаборатории по производству биологического оружия в Украине.

Related video

Соединенные Штаты и их союзники обвинили Россию в том, что она тратит время Совета Безопасности ООН и распространяет теории заговора, когда выдвигает обвинения в том, что Соединенные Штаты проводят "военно-биологические программы" в Украине. Об этом пишет Reuters.

"Сколько еще этой ерунды мы должны терпеть?" — обратилась к Совбезу посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Отмечается, что ранее Россия как минимум дважды поднимала в Совете Безопасности вопрос о программах биологического оружия в Украине. США и Украина заявили, что у них нет программ биологического оружия.

Журналисты пишут, что сейчас Россия настаивает на официальном расследовании. Она разработала резолюцию Совета Безопасности о создании комиссии в составе всех 15 членов совета для расследования ее претензий. Такой шаг возможен — но никогда не применялся — в соответствии с Конвенцией о биологическом оружии, которая вступила в силу в 1975 году.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала обвинения России "чистой выдумкой без малейших доказательств".

Чиновники ООН по разоружению давно заявляли, что им ничего не известно о каких-либо программах по биологическому оружию в Украине.

"Вы действительно думаете, что мы такие наивные? Вы действительно думаете, что мы считаем, что Пентагон собирается информировать высокого представителя Управления по вопросам разоружения в ООН о своих секретных биологических программах в Украине?" — спросил у Совебза представитель РФ в ООН Василий Небензя.

В материале сказано, что не сразу было ясно, когда Россия поставит проект резолюции на голосование. Для принятия резолюции требуется девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании. Западные дипломаты заявили, что действия России, скорее всего, потерпят неудачу.

Томас-Гринфилд заявила, что украинских лабораторий по биологическому оружию, поддерживаемых Вашингтоном, нет. Она отметила, что Украина, как и многие страны, имеет лабораторную инфраструктуру общественного здравоохранения для защиты от инфекционных заболеваний.

"Эта встреча — колоссальная трата времени… попытка отвлечь внимание от зверств, которые российские войска совершают в Украине, и отчаянная тактика, чтобы оправдать неоправданную войну", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что Соединенные Штаты опубликовали новую оборонительную стратегию. В Пентагоне заявили, что США будут сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами для усиления надежного сдерживания агрессии РФ. Война в Украине показала всему миру, что Кремль является угрозой западным ценностям.

Еще напомним, что соратник Путина заявил, что Китай заберет себе Тайвань в "нужное время". Один из главных соратников главы Кремля сказал, что Коммунистическая партия Китая делает все правильно, пытаясь забрать Тайвань. В Тайбэе уже ответили.

Также сообщалось, что Путин строит глобальную коалицию против Запада. По словам политолога, непохоже, чтобы глава Кремля был уверен, что его загнали в угол. Он хочет, чтобы весь мир думал, что Запад ответственен на войну в Украине.