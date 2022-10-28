"Свидетель рождения нового мира": Путин строит глобальную коалицию против Запада, — политолог

По словам политолога, непохоже, чтобы глава Кремля был уверен, что его загнали в угол. Он хочет, чтобы весь мир думал, что Запад ответственен на войну в Украине.

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Российский политолог Татьяна Становая заявила, что президент России Владимир Путин, похоже, пытается использовать мировые настроения против истеблишмента. Так, непохоже, чтобы глава Кремля думал, что он загнан в угол, о чем пишет издание New York Times.

"Сейчас есть ощущение, что он строит антизападную коалицию в глобальном масштабе. Он не думает, что его загнали в угол. Он думает, что он свидетель рождения нового мира", — сказала политолог.

Так, сам Путин говорил об этом во время выступления на Валдае. По словам главы Кремля, в конечном итоге Запад будет вынужден вовлечь Россию и другие мировые державы в переговоры о будущем мировом порядке.

Она уверена, что главная цель Путина состоит в том, чтобы показать миру, что якобы Запад виноват в войне в Украине.

Издание пишет, что заявления России ненадежны, так как даже за несколько дней до начала полномасштабного вторжения Украины, в РФ заявляли, что войны не будет.

"Это уловка — она не должна никого расслаблять", — сказала Становая.

Во время своего выступления на Валдае Владимир Путин заявил, что ожесточенное сопротивление Украины показало, что он был прав, начав вторжение. По его словам, чем дольше Россия ждала, "тем хуже было бы для нас, тем труднее и опаснее".

Ранее Фокус сообщал, что Путин на "Валдае" вспомнил про Одессу и переговоры с Украиной. Россия, по словам главы Кремля, готова к переговорам, но возобновление мирного диалога зависит напрямую от Украины.

Еще напомним, что Подоляк отреагировал на речь Путина на Валдае. Советник главы Офиса президента Украины написал, что во всей речи российского президента была лишь одна фраза, соответствующая истине.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты опубликовали новую оборонительную стратегию. В Пентагоне заявили, что США будут сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами для усиления надежного сдерживания агрессии РФ. Война в Украине показала всему миру, что Кремль является угрозой западным ценностям.