"Самый красивый город": Путин на "Валдае" вспомнил про Одессу и переговоры с Украиной (видео)

Россия, по словам главы Кремля, готова к переговорам, но возобновление мирного диалога зависит напрямую от Украины.

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Одесса может стать символом урегулирования полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Один из журналистов поинтересовался, украинская или российская виза понадобится ему через два года в случае, если он захочет посетить Одессу.

"Не тяните, поезжайте сейчас. Я шучу… Вопрос не в нас, мы готовы к переговорам", — продолжил Владимир Путин и добавил, что Россия не исключает возможность возобновления переговорного процесса, однако Украина не хочет начинать мирный диалог.

Глава Кремля также назвал Одессу одним из самых красивых городов мира, который был основан российской императрицей Екатериной II. По словам Владимира Путина, областной центр Украины может стать не только яблоком раздора, но и одним из символов урегулирования полномасштабной войны .

Российский президент, выступая на сессии "Валдая", заявил, что возобновление переговорного процесса зависит также от Соединенных Штатов, которые "должны послать Киеву сигнал" и призвать решать проблему мирным путем.

[ + – ] На "Валдае" Владимир Путин вспомнил про Одессу и переговоры с Украиной

Стоит отметить, что в ходе пленарной сессии клуба "Валдая" Владимир Путин отдельно прокомментировал возможный ядерный удар по Украине. По словам российского президента, Кремль не видит смысла в применении оружия массового поражения в отношении украинцев, а ложные угрозы вокруг ЯО якобы распространяют страны Запада.

Также Фокус в одном материале собрал главные тезисы после выступления Владимира Путина на сессии клуба "Валдая" и рассказал, как глава Кремля упоминал Украину в своих заявлениях.