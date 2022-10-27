"Найкрасивіше місто": Путін на "Валдаї" згадав про Одесу та переговори з Україною (відео)

Росія, за словами глави Кремля, готова до переговорів, але поновлення мирного діалогу залежить безпосередньо від України.

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Одеса може стати символом урегулювання повномасштабної війни в Україні. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай".

Один із журналістів поцікавився, українська чи російська віза знадобиться йому через два роки в разі, якщо він захоче відвідати Одесу.

"Не тягніть, їдьте зараз. Я жартую… Питання не в нас, ми готові до переговорів", — продовжив Володимир Путін і додав, що Росія не заперечує можливості поновлення переговорного процесу, проте Україна не хоче розпочинати мирний діалог.

Глава Кремля також назвав Одесу одним із найкрасивіших міст світу, яке було засноване російською імператрицею Катериною II. За словами Володимира Путіна, обласний центр України може стати не лише яблуком розбрату, а й одним із символів урегулювання повномасштабної війни.

Російський президент, виступаючи на сесії "Валдая", заявив, що поновлення переговорного процесу залежить також від Сполучених Штатів, які "мають послати Києву сигнал" і закликати вирішувати проблему мирним шляхом.

[ + – ] На "Валдаї" Володимир Путін згадав про Одесу та переговори з Україною

Варто зазначити, що під час пленарної сесії клубу "Валдая" Володимир Путін окремо прокоментував можливий ядерний удар по Україні. За словами російського президента, Кремль не бачить сенсу в застосуванні зброї масового ураження щодо українців, а хибні погрози довкола ЯО нібито поширюють країни Заходу.

Також Фокус в одному матеріалі зібрав головні тези після виступу Володимира Путіна на сесії клубу "Валдая" і розповів, як глава Кремля згадував Україну в своїх заявах.