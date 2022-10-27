Росія "натякає": Путін висловився про ядерний удар по Україні (відео)

За словами президента РФ, Захід використовує будь-які методи, щоб перервати співпрацю інших країн із Москвою. Одна з таких тез — небезпека застосування ядерної зброї у війні з Україною.

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Російська влада не бачить сенсу у використанні ядерної зброї в Україні. Про це сказав президент РФ Володимир Путін під час пленарної сесії дискусійного клубу "Валдай".

Путін вважає, що тезу про застосування Росією ядерної зброї використовують на Заході, щоб із Москвою перестали співпрацювати інші країни.

"Поки ядерна зброя існує, завжди існує небезпека її застосування. Мета сьогоднішньої метушні навколо ядерних загроз дуже примітивна. Диктат західних країн натиснути на нейтральні чи дружні Росії країни закінчуються нічим. Вони шукають додаткові аргументи, щоб переконати наших друзів у тому, що потрібно всім разом протистояти Росії", — заявив він.

[ + – ] Путін сказав, що Росія ніколи нічого не говорила про застосування ядерної зброї

Росія ніколи нічого не говорила про застосування ядерної зброї, продовжив він.

"Адже ми ініціативно нічого ніколи не говорили з приводу можливого застосування Росією ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали лідери західних країн", — підсумував Путін.

Створення "брудної бомби" в Україні

Росія, за його словами, не просто так озвучила дані про створення "брудної бомби" в Україні. Технології, що є в Україні, за його словами, "дозволяють це зробити".

"Завантажили в "Точку-У" або кудись в інший, підірвали десь цей пристрій, сказали, що це Росія зробила — завдала ядерного удару. Але нам не потрібно цього робити. У нас немає сенсу нікого — ні політичного, ні військового", — заявив президент.

Путін визнав, що особисто доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу обдзвонити закордонних колег і розповісти про "брудну бомбу".

"Ми не можемо проходити повз такі речі", — продовжив він і порадив прочитати російську військову доктрину, де описані випадки застосування ядерної зброї.

"Там написано, у яких випадках, з якого приводу, у зв'язку з чим і як Росія вважає за можливе застосування зброї масового знищення у вигляді ядерної зброї для захисту свого суверенітету, територіальної цілісності, для гарантування безпеки російського народу", — зазначив глава держави-агресора.

Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський вважає погрози Путіна застосувати ядерну зброю в Україні реальними. За словами військового, Захід має потурбуватися і вжити заходів.

На думку глави військової розвідки України Кирила Буданова, завжди є загроза ядерного удару, адже поряд з Україною є "хворий сусід".

Результати соцопитування групи "Рейтинг" показали, що більшість українців не вірять в ядерний удар Росії по Україні.