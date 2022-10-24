Дві третини українців не вірять, що Путін застосує ядерну зброю, — опитування

Кількість опитаних, які вважають можливим ядерний удар із боку РФ по Україні, значно знизилася за останні п'ять місяців.

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Більшість українців не вірять, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Впевненість у тому, що РФ не завдасть ядерного удару порівняно з кінцем квітня, зросла. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-9 жовтня серед 1 тисячі українців.

Однозначно не вірять у можливість застосування державою-агресором ядерної зброї проти України 18% респондентів, скоріше не вірять — 47%. Усього не вважають такий варіант можливим 65% опитаних, тоді як у квітні таких було 52%. Швидше чи однозначно впевнені у можливості ядерного удару з боку РФ 24% та 2% українців відповідно — усього 26%, тоді як у квітні до таких варіантів схилявся 41% респондентів.

У те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, найбільше вірять у Центрі країни (31%), а не вірять — на Сході та Півдні (по 69%).

Ще більше українці не вірять у можливість ядерного удару РФ по країнах НАТО — відповідно відповіли 84% опитаних, 11% вважають або впевнені, що такий варіант розвитку подій можливий.

Дані про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1 000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонне інтерв'ю з комп'ютера). На основі довільної вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%. Терміни проведення: 8-9 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ризик застосування росіянами ядерної зброї залишається низьким, поки не спостерігається жодних змін у їхній ядерній готовності.

Раніше ми писали, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав США, щоб обговорити питання, пов'язані із ситуацією в Україні та можливою ядерною атакою.