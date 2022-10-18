Загроза ядерного удару: міністр оборони Британії негайно вилетів у Вашингтон, — ЗМІ

Бен Воллес обговорить із колегами зі США ситуацію з безпекою в Україні, можливу ядерну атаку та втручання Ірану у війну.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес обговорить у Пентагоні та Білому домі питання, пов'язані із ситуацією в Україні та можливою ядерною атакою. Для цього голова оборонного відомства негайно вилетів у Вашингтон. Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомляє британське видання Evening Standard.

"Міністр оборони здійснив екстрену поїздку до США, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні, зокрема загрозу ядерної атаки", — йдеться у публікації.

За даними журналістів, Воллес скасував свій виступ перед комітетом парламенту Великої Британії з питань оборони та вилетів до США для участі у зустрічах у Пентагоні та Білому домі.

Молодший міністр у справах Збройних сил і ветеранів Джеймс Хіппі, зі свого боку, повідомив, що Воллес зустрічався зі своїм американським колегою (ймовірно, міністром оборони США Ллойдом Остіном — ред.) для "розмов, у які насправді важко повірити, бо ми перебуваємо в той час, коли такі розмови потрібні”.

Тим часом джерело видання у Міноборони Великої Британії повідомило, що Воллес знаходиться у Вашингтоні, "щоб обговорити спільні проблеми безпеки, враховуючи Україну".

"Він відвідає свого колегу в Пентагоні та високопосадовців у Білому домі", — сказав співрозмовник журналістів.

За даними видання Guardian, глава Міноборони Сполученого Королівства попрямував до Вашингтона разом із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі, а темою обговорення стане можлива реакція на втручання Ірану в повномасштабну війну РФ проти України. Сторони повинні обговорити, чи варто порушувати це питання в ООН, розробляти нові санкції або навіть перервати переговори щодо іранської ядерної угоди.

За словами західних офіційних осіб, у них викликає стурбованість той факт, що Іран може розширити свою допомогу Росії, поставивши їй ракети класу "земля-земля".

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що попри погрози з боку президента РФ Володимира Путіна він навряд чи наважиться на застосування ядерної зброї у війні проти України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що іранська сторона готова таємно передати Росії балістичні ракети й ударні безпілотники.